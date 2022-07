Les lois qui régissent les élections au Sénégal sont presque « contre » les leaders et politiciens sénégalais Khalifa Sall et Karim Wade. D’après le contenu de ces lois, Khalifa Sall et Karim Wade sont désormais inaptes aux élections au Sénégal. Cependant, il se pourrait très bien que tout espoir ne soit pas encore perdu pour ces deux personnalités du pays. Alioune Tine promet une très grande et très rude bataille contre la loi pour la restitution des droits de vote aux deux personnalités sanctionnées.

Le fondateur d’Afrikajom Centre, ancien président de la Raddho et ancien directeur régional d’Amnesty international, Alioune Tine mènera un nouveau combat pour le droit de l’homme au côté de Khalifa Sall et Karim Wade. Pour l’ancien président du comité sénégalais des droits de l’homme, elle est inacceptable cette sanction qui prive ces politiciens de leur droit de se présenter aux élections dans le pays. « Cette loi est inique. Cette loi, sur le plan constitutionnel, sur le plan du respect des libertés, ne peut pas prospérer », déclare-t-il avant d’ajouter librement son opinion personnelle.

« Khalifa Sall et Karim Wade, pour moi personnellement, tant qu’un juge n’a pas dit qu’ils ne sont pas éligibles, ils sont éligibles ». Le défenseur des droits a ensuite annoncé une attaque contre cette loi, qui leur retire leur droit de participer aux élections. Pour lui, la priorité est désormais de travailler de façon sereine sur l’ensemble de ces lois électorales qui bloquent certains dans les processus ou qui les détournent de leurs droits, afin de donner à tous les citoyens sénégalais qui font la politique et surtout qui ont une carrière politique, la possibilité de se présenter à l’élection présidentielle.