La ministre belge des Affaires étrangères et européennes, Sophie Wilmès, a démissionné à cause de la maladie de son mari, a rapporté jeudi l'agence Belga. "La maladie de mon mari sera une lutte difficile que je voudrais mener à côté de lui et de nos enfants. Mes fonctions actuelles au sein du gouvernement ne me permettraient pas de le faire", a déclaré Mme Wilmès, cité par Belga.

Belga précise que Mme Wilmès ne quittera pas la politique, mais voudrait reprendre ses fonctions de membre du parlement belge après un certain temps. Son siège à l'Assemblée législative est pour le moment occupé par son adjointe Nathalie Gilson. Selon l'agence, Mme Wilmès travaillera en coopération avec ses collègues au parlement et la direction de l'association du parti libéral Mouvement réformateur.

Le premier ministre du Royaume Alexander De Croo, ministre des Affaires étrangères et européennes par intérim, a remercié Mme Wilmès pour son travail et a qualifié sa décision de courageuse. Le 21 avril, la ministre a pris un congé indéfini sans solde pour s'occuper de son mari, diagnostiqué avec un cancer du cerveau. (Tass)