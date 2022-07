Les autorités de la République démocratique du Congo ont lancé ce jeudi un appel d'offres international pour l'exploration de 27 blocs pétroliers et trois gaziers sur le territoire du pays, a rapporté le site Actualité. Le média indique que le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a assisté à la cérémonie du lancement de l'appel d'offres. "Nous ne devrions plus nous contenter de célébrer indéfiniment les potentielles ressources naturelles dont est doté notre pays. Il nous revient de les exploiter afin qu'elles concourent à la réalisation de l'objectif primordial qui est celui de l'amélioration des vies de nos populations tout en demeurant conscients et responsables quant aux implications écologiques et environnementales que l'exploitation de ces ressources génèrent", a déclaré le chef d'État.

Tous ces blocs sont situés dans l'est de la RDC, près des lacs Tanganyika et Kivu. Selon les estimations du gouvernement congolais, leur exploration pourrait générer 2.000 milliards de dollars de revenu. Actuellement, la RDC produit 22.000 barils de pétrole par jour. Le gouvernement a pour but d'augmenter la production à 200.000 barils par jour.

Des organisations environnementales internationales s'opposent à la production d'hydrocarbures près des lacs Tanganyika et Kivu puisque des réserves naturelles anciennes qui abritent des animaux et des plantes uniques sont situées dans cette partie de l'Afrique. (Tass)