L'arrêt immédiat des hostilités à la frontière et le retrait inconditionnel des insurgés du Mouvement du 23 mars des territoires occupés à l'est de la République Démocratique du Congo (RDC), y compris la ville de Bunagana, sont devenus les principaux points des accords conclus lors de la réunion entre les présidents de la RDC et du Rwanda, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Cela a été rapporté jeudi par le quotidien rwandais The New Times, publiant les documents finaux des négociations qui ont eu lieu ce 6 juillet dans la capitale angolaise Luanda, sous la médiation du président angolais Joao Lourenço.

Selon la publication, la réunion des deux présidents a marqué le début du processus de normalisation des relations entre la RDC et le Rwanda, dont les principaux points sont énoncés dans la feuille de route adoptée par les dirigeants. C’est à la Commission intergouvernementale qu’incombe la responsabilité de l’application des décisions prises. Après une longue pause, elle se réunira à nouveau le 12 juillet à Luanda. La feuille de route prévoit également que toute exploitation des ressources naturelles doit se faire dans le strict respect de la souveraineté des États.

Depuis le début de cette année, des combats intenses se déroulent dans l'est de la RDC entre des unités gouvernementales et des unités du groupe rebelle Mouvement du 23 mars. Les autorités congolaises accusent leur voisin le Rwanda de soutenir les rebelles. Pour sa part, le Rwanda a déclaré que son territoire était bombardé par les forces congolaises. En juin, plusieurs incidents impliquant des troupes régulières ont eu lieu à la frontière entre les deux pays, il y a eu des victimes. Le 17 juin, les autorités de la République démocratique du Congo ont fermé la frontière avec le Rwanda, ce qui a mis fin au commerce mutuel et a eu de graves répercussions sur l’économie des régions frontalières des deux pays.

Le mois dernier, les dirigeants de la communauté de l'Afrique de l'est ont décidé d'envoyer un contingent de maintien de la paix dans l'est de la RDC afin de stabiliser la situation et de mettre fin aux hostilités. Les dirigeants de la RDC ont accepté ce plan, à condition qu'il n'y ait pas d'unités rwandaises au sein de la force. Le premier contingent de soldats de la paix devrait arriver dans l'est de la République démocratique du Congo avant la fin du mois de juillet. Le Mouvement du 23 mars (M23) est un groupe militaro-politique formé en 2012 par d'anciens dirigeants du Congrès national pour la défense du peuple, qui exprimait les intérêts du peuple Banyamulenge (c'est ce qu'on appelle le peuple Tutsis dans l'est de la RDC). (Tass)