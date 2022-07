D'après des analystes, ces missiles changeaient la donne en Ukraine. Depuis quelques semaines, Kiev a en effet pu bombarder des dépôts de munition russes ralentissant considérablement l'avancée des troupes de Moscou. La Russie avait dans la foulée ordonné à ses troupes de cibler en priorité les lance-missiles HIMARS. En effet, le ministre de la défense, Sergueï Choïgou « a chargé le commandant de donner la priorité à la défaite des roquettes à longue portée et des armes d'artillerie de l'ennemi avec des armes de haute précision » selon un communiqué.

Selon Newsweek, la Russie aurait détruit plus de 100 missiles de ce même système. Une attaque coordonnée par les forces russes a détruit ces missiles lors d'une frappe contre un dépôt de munitions ukrainien le 24 juillet. Une information non confirmée par la partie ukrainienne. Moscou annonce par la même occasion que 120 soldats et des mercenaires ont été tués dans cette frappe. Les USA avaient envoyé 12 lance-missiles et avaient promis en offrir 4 autres. Les missiles utilisés par le système sont donc une cible prioritaire pour Moscou.

Selon le général américain Mark Milley, les Ukrainiens avaient "efficacement employé" les systèmes HIMARS, "avec des frappes contre les nœuds de commandement et de contrôle russes, leurs réseaux logistiques, leur artillerie de campagne près des sites de défense et de nombreuses autres cibles". De son côté, l'Ukraine a confirmé l'efficacité de la redoutable arme américaine et affirme avoir détruit 50 dépôts de munition russes.