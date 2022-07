La guerre en Ukraine continue d'être au cœur de l'actualité internationale. Plus de 4 mois après le démarrage des combats en Ukraine, l'armée nationale et les forces russes continuent de se livrer une guerre faisant de nombreuses victimes. Pendant les combats, la Russie a pris le contrôle d'une centrale nucléaire située dans le sud-ouest de l'Ukraine. Hier vendredi, les autorités ukrainiennes ont annoncé que la Russie y stocke des armes.

La Russie stocke des armes dans la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine qu'il contrôle depuis le début de l'offensive militaire. C'est ce qu'a annoncé les autorités ukrainiennes dans la soirée d'hier vendredi. Selon les propos d'un responsable cité par The Guardian, cette base sert à stocker des armes mais aussi de point pour bombarder des zones proches de cette région en Ukraine. Parmi les armes stockées figurent des "systèmes de missiles".

"Les occupants y amènent leurs machines, y compris des systèmes de missiles, à partir desquels ils bombardent déjà l'autre côté du fleuve Dnipro et le territoire de Nikopol", a déclaré Pedro Kotin selon The Guardian dans une interview télévisée. Il y a quelques heures, un diplomate affirmait que la Russie n’oubliera pas « l’hypocrisie » des occidentaux sur le dossier ukrainien. "Prenez, par exemple, l'Allemagne ou la France. Comment sera-t-il possible de l'oublier plus tard, de repartir de zéro, sachant que les armes de l'Allemagne tuent des civils 76 ans après la victoire de l'URSS et des alliés dans la Seconde Guerre mondiale?", a noté le diplomate. "