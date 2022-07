Dans ses relations avec l'Occident, la Russie ne pourra pas oublier la fourniture à Kiev d'armes qui servent à tuer des civils. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi le premier vice-représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l'ONU, Dmitri Polianski, à l'antenne de l'émission de George Eliason à la radio TNT. "Il sera très difficile d'ignorer le fait que nos voisins européens fournissent à l'Ukraine des armes qui tuent des civils, des enfants et des femmes. Ils le font en sachant que les nouveaux types d'armes qu'ils ont fournis ces derniers mois avaient une longue portée", a déclaré M. Polianski "Je ne peux pas imaginer comment nous allons oublier cette hypocrisie de nos anciens partenaires - les États-Unis, la Grande-Bretagne. Ces pays sont épris de russophobie."

"Prenez, par exemple, l'Allemagne ou la France. Comment sera-t-il possible de l'oublier plus tard, de repartir de zéro, sachant que les armes de l'Allemagne tuent des civils 76 ans après la victoire de l'URSS et des alliés dans la Seconde Guerre mondiale?", a noté le diplomate. "Je ne peux pas mettre ces choses ensemble et comprendre ce qui motive Berlin et Paris à autoriser ces livraisons d'armes absolument criminelles à l'Ukraine." "Ce sera très douloureux à oublier", a souligné le premier représentant adjoint de la Fédération de Russie auprès de l'ONU. (avec Tass)