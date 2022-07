La salle de conférence du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique (MISP) a servi de cadre pour le lancement d’un audit, le mercredi 20 juillet 2022. L’objectif de cette mission basée sur les risques est d’évaluer le dispositif de gestion de la Direction de l’Emigration et de l’Immigration (DEI). La cérémonie de lancement de la mission d’audit interne s’est tenue sur le thème « Evaluer l’adéquation et l’efficacité du dispositif de gestion de la Direction de l’Emigration et de l’Immigration ».

Cette mission s’inscrit dans le cadre de l’implantation de l’approche risque dans le management des structures et services du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique (MISP). Les personnes présentes à cet évènement ont assisté à la présentation de la commission directrice de la mission d’audit. Les auditeurs et managers de la DEI, les objectifs et le chrono-gramme de la nouvelle méthode de vérification et de contrôle ont été exposés aux participants.

D’après l’inspecteur général du MISP, Tamou Gounou, ce lancement voulait aussi recevoir les at-tentes des services de la direction de la DEI en ce qui concerne la mission et présenter les attentes des auditeurs à l’endroit de la direction de la DEI et de ses offres. La cérémonie de lancement de l’audit à la DEI a réuni plusieurs autorités dont le représentant de l’inspecteur général des Finances et superviseur de la mission d’audit et le directeur de la DEI.