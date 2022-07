Assistera-t-on un jour, à la démission du Pape François ? Pour le moment le principal intéressé n’a encore rien décidé mais il n’écarte plus cette option surtout à cause de ses problèmes de mobilité. Son dernier voyage au Canada a encore montré au monde entier que sa capacité physique était entamée. Pour la première fois, il s’est assis dans un fauteuil roulant pour sa traditionnelle conférence de presse dans l’avion qui le ramenait du Canada.

"Je pense qu’à mon âge et avec cette limitation, je dois me préserver un peu..."

Les journalistes n’ont pas manqué de l’interroger sur ses ennuis au genou. « Je ne pense pas pouvoir continuer à faire des voyages avec le même rythme qu’avant…Je pense qu’à mon âge et avec cette limitation, je dois me préserver un peu pour pouvoir servir l’Eglise, ou décider de me retirer » a-t-il déclaré. Pour lui, ce n’est pas une catastrophe de démissionner. « Il peut y avoir un changement de pape…La porte est ouverte, c’est l’une des options normales. Jusqu’à aujourd’hui, je n’ai pas utilisé cette porte. Je ne pensais pas qu’il fallait penser à cette possibilité mais cela ne veut pas dire que comme je ne l’ai pas fait, je ne peux pas commencer par y penser » a-t-il assuré.

" Il faut peut-être que le style change "

Le souverain pontife estime que son voyage au Canada, a été pour lui, une "épreuve", et qu’il ne peut pas faire des voyages dans ces conditions. « Il faut peut-être que le style change, faire moins de voyages que j’ai promis de faire, réorganiser les choses. Mais ce sera le Seigneur qui décidera. La porte est ouverte » a déclaré le successeur de Saint Pierre. Il promet cependant d’essayer de continuer à voyager pour être proche des gens car "c’est une façon de servir ". En tout cas, il compte se rendre aux endroits où il avait déjà promis d’aller, comme le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, le Liban et peut-être le Kazakhstan.

« J’ai toute la bonne volonté mais il faudra voir ce que dit la jambe » assure-t-il. Notons que le souverain pontife a refusé de subir une opération au genou parce qu’il redoutait que se répètent les effets secondaires négatifs à long terme de l’anesthésie qu’il a subis après une opération intestinale il y a un an.