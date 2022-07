La mouvance présidentielle se met en ordre de bataille pour gagner les élections législatives de janvier 2023. Et le président Patrice Talon, comme dans un jeu d’échec, déplace les pions avec pour pièce maîtresse, l’ancien président de cour constitutionnelle Me Joseph Djogbénou. Trois petits événements, ces derniers jours qui, rapprochés bout à bout, s’imbriquent comme un puzzle. Il y d'abord la réinscription de Me Adrien Houngbédji au barreau béninois fin juin et dans la foulée, une rencontre entre lui et le président de la cour constitutionnelle Joseph Djogbénou. Ensuite, le marathon que ce dernier a entrepris le lundi 11 juillet dernier entre la présidence de la République et le palais des gouverneurs. Coup sur coup, il a rencontré le chef de l’État Patrice Talon et le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou.

Enfin, la démission du professeur Joseph Djogbénou à la tête de l'institution qu’il a dirigé pendant quatre ans. Une décision surprenante qui a laissé tout le monde pantois. Passer l'onde de choc, place maintenant aux enjeux de ces derniers événements. C'est l’homme lui-même qui explique son geste. « Alors que les objectifs majeurs au sein de la cour constitutionnelle me paraissent être accomplis, réalisés, il est nécessaire de devenir comme un simple ouvrier au sein de la classe politique, de renouveler l'engagement politique », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse qu'il a animée le mercredi 13 juillet à l’hôtel Novotel. Message bien reçu. Mission accomplie donc. Aujourd’hui, le prochain objectif est celui de gagner les élections législatives de janvier 2023. L'hypothèse n'est pas à exclure. Elle est même fort probable. Les deux partis de mouvance présidentielle ont gagné haut les mains les précédentes élections législatives et communales Avec une opposition qui se cherche, les partis de la mouvance présidentielle peuvent avoir la majorité des sièges à la prochaine législature.

Des officines du palais présidentiel, le chef de l’État Patrice Talon peaufine le casting de l’équipe qui mènera la bataille. L'objectif premier évidemment est de contrôler l’Assemblée nationale. Du coup, au sein de la majorité présidentielle on se prend à rêver du perchoir. Nombreux sont ceux de la mouvance présidentielle qui attendent leur tour enfin, pour occuper le devant de la scène. Dans un classeur que le président Talon semble garder précieusement auprès de lui, il tient à jour la situation de tous les prétendants à ce poste. Mais, la perspective de voir l'opposition participer à ces élections oblige Patrice Talon à mettre à plat son logiciel et sa stratégie et déjouer les tentatives de déstabilisation. L'homme tout trouvé est Me Joseph Djogbénou, collaborateur fidèle, ami personnel du président de la République et qui fait presque l'unanimité au sein de la majorité présidentielle. Mais une chose est sûre. Avant de viser le perchoir, il faut d’abord gagner les élections législatives.

Rien n’est gagné d'avance

Dans le monde du spatial, on dit souvent « tout est nominal ». Cela signifie que le programme s'est déroulé conformément aux objectifs. C'est sans doute ce que pense le chef de l’État en menant dès à présent ces grandes manœuvres politiques. Mais, la mouvance peut se prendre les pieds dans le tapis en croyant que tout est joué d'avance. En politique, un plus un ne font pas toujours deux. La politique n'est pas non plus une horloge suisse. Il y a des impondérables qu'on ne maîtrise pas toujours. La machine peut se gripper à un certain moment vu que la mouvance présidentielle part avec un sérieux handicap.

La majeure partie des ténors de la mouvance présidentielle ne participera pas à ces législatives en raison du critère des trois mandats qui les frappe. C’est à juste titre que certains craignent que ceux-ci ne mouillent pas le maillot en faveur de leurs remplaçants avec qui d'ailleurs ils ne sont pas en bons termes. D'un second côté, il y a l’équation Boni Yayi qu’il faudra résoudre. Sa popularité au sein des populations n'a pris aucune ride et Les Démocrates misent sur lui pour gagner les élections législatives prochaines. A la fin de la foire c'est peut-être l’opposition qui va tirer des marrons de la marmite législative.