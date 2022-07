Rien ne peut être comparé à la douleur, la tristesse et le chagrin de perdre un être cher ou un animal de compagnie. Il peut être effrayant d'imaginer que vous ne les reverrez jamais dans la vraie vie. Malgré le fait que les personnes et les animaux de compagnie que nous aimons tels que les chiens, les chats et les chevaux sont décédés, il est possible de garder leur mémoire vivante avec des souvenirs spéciaux comme un bijou commémoratif. Un bijou commémoratif est un bijou en diamant conçu à partir du carbone de cheveux humains, de carbone de cendres humaines, ou de carbone de fourrure animale, afin d’aider à faire le deuil et de garder vivante la mémoire du défunt.

Bijoux en diamant commémoratif - Le meilleur souvenir personnalisé

Un bijou commémoratif en diamant est une pièce de joaillerie unique qui est faite pour aider à se souvenir d'un être cher ou d'un animal de compagnie décédé. Un tel bijou fabriqué à partir du carbone de cendres humaines ou cheveux, est également connu sous le nom de bijoux funéraires ou de bijoux commémoratifs. Des entreprises comme le fabricant suisse Lonité™ sont expertes dans la transformation des cendres et des cheveux du défunt en un superbe bijou en diamant de laboratoire pour vous aider à commémorer vos êtres chers.

Nous trouvons la paix lorsque nous commémorons nos proches

Après la crémation, vous pouvez récupérer une partie des cendres du défunt pour la confection de bijoux de commémoration tels que les diamants de cendre. Les diamants de crémation sont le meilleur moyen de se souvenir de vos proches, car ils sont personnalisés afin d’honorer leur mémoire. Une autre raison est que les diamants proviennent des cendres ou des cheveux de votre bien-aimé, donc le matériau est unique et vous donne une mémoire physique. Lorsque vous savez que le bijou que vous portez est fait du carbone des cendres ou des cheveux du défunt, vous vous sentirez physiquement plus proche d'eux, et ils resteront toujours dans votre esprit et votre cœur.

De quelles options disposez-vous pour personnaliser votre diamant commémoratif ?

Vous pouvez faire confectionner vos bijoux en diamants commémoratifs dans la forme que vous souhaitez. Votre diamant peut être rond, en forme de cœur, poire, ovale ou encore émeraude. Cependant, nous vous conseillons la taille ronde car c'est la plus classique et celle qui reflète le mieux l'éclat du diamant.

Il est également possible de faire des bracelets personnalisés, des pendentifs personnalisés et des colliers. Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir un pendentif personnalisé avec le prénom du défunt gravé sur la monture du bijou. La gravure peut également être réalisée sur d'autres types de bijoux commémoratifs. Certaines personnes préfèrent les bracelets gravés tandis que d'autres aiment les colliers gravés, le choix vous appartient.

La couleur est une caractéristique importante que vous voudrez peut-être considérer lors de la fabrication de votre diamant de crémation. Votre diamant peut être réalisée en jaune, bleu, rose, vert, naturel et autres couleurs. Par exemple, Lonité™, une entreprise qui excelle dans la transformation des cheveux humains et des cendres de crémation en diamants, offre un choix de 7 couleurs.

Le nombre de carats est également un autre point important à considérer lors de la fabrication de votre diamant de crémation. Vous pouvez choisir de 0.25 carat jusqu’à 3 carats. La quantité de cheveux ou de cendres que vous souhaitez utiliser peut varier d'un carat à l'autre.

Les types de bijoux les plus courants et les plus populaires

Les bijoux funéraires peuvent être fabriqués à partir du carbone des cendres ou des cheveux

Les types de bijoux commémoratifs en diamant les plus courants et les plus populaires sont :

Anneaux

Si le défunt était votre partenaire, vous avez la possibilité de choisir votre bijou funéraire comme bague. Les bagues, fabriquées correctement et avec une taille appropriée, peuvent être confortables à porter. Vous pouvez faire graver les lettres du nom du défunt sur la bague pour le souvenir, à chaque fois que vous la regarderez. La meilleure chose à propos des bagues en tant que bijoux funéraires est que vous la porterez à votre doigt constamment.

Cependant, si vous faites beaucoup de travail manuel, vous ne pourrez peut-être pas porter la bague tout le temps.

Des boucles d'oreilles

Les boucles d'oreilles sont de belles pièces que vous pouvez porter pour célébrer la mémoire de vos proches. Comme les bagues, elles peuvent également être gravées avec des noms et conçues avec les couleurs que vous souhaitez. Le seul inconvénient d'avoir des boucles d'oreilles comme bijoux funéraires est qu'elles peuvent être faciles à perdre. Vous avez probablement plusieurs autres boucles d'oreilles dans votre boîte à bijoux, vous ne porterez donc pas vos boucles d'oreilles commémoratives tout le temps.

Pendentifs

Il est possible de fabriquer un pendentif en diamant élégant conçu pour vous à partir du carbone des cheveux ou des cendres du défunt. Les pendentifs comme bijoux funéraires peuvent également être gravés aux noms des défunts. Vous pouvez obtenir votre pendentif en diamant de cendres dans n'importe quelle forme que vous aimez et selon votre choix de couleur, que vous pourrez assortir avec la plupart de vos vêtements. Cependant, comme les boucles d'oreilles, vous ne pourrez peut-être pas porter vos pendentifs au quotidien.

Bracelets

Les bracelets sont confortables, ils sont peut-être le meilleur souvenir personnalisé puisque vous pouvez les porter au quotidien. Selon la façon dont ils sont fabriqués, vous pouvez même les porter sous la douche. Ils peuvent être réalisés en design classique ou vintage. Comme une bague, vous pouvez toujours porter et voir votre bracelet et repenser aux meilleurs souvenirs que vous et le défunt avez eus. Vous pouvez faire la plupart des travaux tout en portant votre bracelet, ils doivent juste être assez solides pour éviter de se casser ou de s'abîmer. Les bracelets, comme tout autre type de bijoux, peuvent être conçus comme vous le souhaitez. Ils peuvent être gravés et montés avec des diamants fabriqués à partir du carbone des cendres ou des cheveux du défunt.

La procédure de personnalisation d'un bijou en diamant commémoratif

Afin de faire fabriquer un diamant de cendres, ou à partir du carbone des cheveux ou de la fourrure d’un animal de compagnie, votre première étape sera de trouver une entreprise fiable. Le fabricant Suisse LONITE™, est connu pour transformer le carbone provenant des cheveux humains et des cendres de crémation en diamants brillants. Le coût du diamant cultivé en laboratoire varie en fonction du design, du carat et de la taille de votre diamant de cendre. Chaque diamant LONITE™ est certifié par le Gemological Institute of America (GIA). L’entreprise Suisse offre également d'autres services optionnels tels que l'inscription au laser.

Le souvenir personnalisé peut nous aider à nous souvenir des meilleurs moments avec nos proches

La deuxième étape consiste à sélectionner votre diamant et le type de bijoux que vous souhaitez. Les bijoux sont généralement adaptés à la taille du diamant, mais vous pouvez également choisir votre design personnalisé si vous le souhaitez.

Conclusion

Nos proches sont peut-être partis, mais nous pouvons toujours sentir leur présence et leur attachement grâce à l'existence des bijoux commémoratifs. Ils seront également heureux de savoir que nous pensons toujours à eux et chérissons les moments que nous avons partagés ensemble. C'est pourquoi les bijoux en diamant commémoratifs sont importants. Ce ne sont pas seulement de petits bijoux magnifiques, mais aussi une façon puissante, significative et unique de se souvenir de nos proches.