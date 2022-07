Les responsables du Barça souhaitent un retour de Lionel Messi au sein du club. Au cours de ces derniers jours, ce vœu est formellement formulé par plusieurs d’entre eux. Après le président de la formation sportive, c’est l'entraîneur du club catalan qui a exprimé cette même ambition de revoir l’Argentin au sein de son effectif. « J'aimerais que le temps de Messi à Barcelone ne soit pas terminé. Je pense qu'il mérite une deuxième étape ici. Je le souhaite », a indiqué Xavi qui a joué aux côtés de la star 2004 à 2015.

Lors de cette conférence de presse qu’il a animée devant la presse sportive ce vendredi, il a réaffirmé sans détour ses intentions. « Si la question est de savoir si j'aimerais qu'il revienne ? La réponse est un oui retentissant », déclare-t-il ouvertement. Ces mots de Xavi font suite aux confidences faites à la presse par JoanLaporta. «Je pense, j'espère que l'histoire de Leo Messi avec Barcelone n'est pas encore terminée. La porte est toujours ouverte, il est de notre responsabilité de nous assurer qu'il ait une fin plus belle que celle à laquelle il a eu droit. En tant que président du Barça, je me sens redevable envers Messi », avait-il déclaré au cours du week-end écoulé à ESPN.

"La carrière de Leo au Barça..."

«Il est clair que la carrière de Leo au Barça ne s'est pas terminée comme nous l'aurions tous souhaité. Je me sens en partie responsable de cette situation. Mais, je crois que c'est une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration une réalité. Nous avons une dette morale claire envers lui et j'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains », a-t-il récemment repris. Notons que Leo Messi est sous contrat avec le PSG jusqu’en juillet 2023.