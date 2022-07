En France et précisément dans le département de la Réunion, un homme a démissionné après avoir appris qu’il a gagné le gros lot au loto. Selon un communiqué de la Française des jeux, l’heureux gagnant serait un joueur régulier. Ce dernier validait «les grilles du Loto avec la même combinaison depuis des dizaines d'années » toujours selon les précisions de la structure française. Il s’agit en réalité d’un gain d’une valeur de 16 millions d'euros.

« Tu n'auras plus à te soucier de l'avenir, nous avons gagné au Loto », aura déclaré le sexagénaire à sa compagne après avoir abandonné le travail selon les informations rapportées par les médias. « Nous connaissons la valeur des choses et savons ce que représente une telle somme. Nous sommes conscients d’avoir beaucoup de chance et nous comptons l’apprécier. », a confié le couple.

"Nous continuons de regarder les prix"

Sur la gestion des 16 millions d'euros gagnés, ce couple Réunionnais a prévu profiter de longues vacances sans trop abuser. « La folie des grandeurs, ça ne nous ressemble pas. Nous continuons de regarder les prix. C’est important de rester simple. », a confié le coupe devenu millionnaire. Notons que ce gain n’a pas empêché le couple de participer encore au tirage au sort de loto.