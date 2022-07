Depuis le début de la guerre en Ukraine, les occidentaux ont pris fait et cause pour Kiev. Des milliards d'aides et de matériels ont été ainsi donnés au pays de Zelensky. Une situation dénoncée par les russes qui ont parlé de provocation mais aussi d'une prolongation de la guerre. Il y a quelques heures, les autorités ukrainiennes ont fait des confidences concernant une récente action menée contre la Russie. Une action qui a conduit à la mort d'un général russe.

Kiev affirme en effet avoir tué un autre général russe lors d'une attaque au cours de laquelle l'armée ukrainienne a utilisé des armes fournies par les États-Unis. En effet selon un responsable des forces de Kiev, Artem Nasbulin, chef d'état-major du 22e corps d'armée russe a été tué "après que des missiles HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) ont frappé le quartier général de Kherson région" du sud de l'Ukraine. Si l'information est confirmée, Artem Nasbulin est le 9ème général russe qui tombe depuis le début de la guerre en Ukraine.

L'Ukraine a déclaré avoir mené des frappes importantes contre les forces russes en utilisant le système HIMARS qui fait partie de l'arsenal fourni par les États-Unis. Depuis quelques jours des rapports occidentaux indiquent que les ukrainiens ont intensifié leurs frappes contre la Russie après la livraison des missiles modernes des USA. Aucune confirmation officielle pour l'heure du côté de la Russie.