Les dernières révélations sur le dossier « Uber Files » ne semblent pas émouvoir le président français Emmanuel Macron qui est cité. Alors qu’il a effectué un déplacement en Isère ce mardi 12 juillet, il s’est prononcé publiquement pour la première fois sur ce sujet. On retient des déclarations du président français qu’il n’éprouve aucun regret sur les différentes actions qu’il a menées. «Je me félicite de ce que j'ai fait », a lancé l’actuel patron de l’Élysée aux journalistes qui l’ont interrogé.

"Je suis extrêmement fier"

Il s’est réjoui par la suite d’avoir contribué par cette action à créer de nombreux emplois. « Je suis extrêmement fier », indique-t-il avant d’ajouter qu’il a été «un ministre de l’Économie qui s'est battu pour attirer des entreprises ». Il fait également savoir qu’il n’a « jamais été naïf » sur ce dossier.

Une enquête de l'"ICIJ"

Rappelons que cette information qui a suscité une vague de réactions au sein de la classe politique française a été publiée dimanche par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ). Il s’agit d’une enquête sur la société américaine Uber. On retient des résultats de cette enquête que, l’actuel patron de l’Élysée a favorisé l’installation de la société en assouplissant les conditions. Les faveurs et l’appui dont ont bénéficié la société sont intervenue dans un contexte où où elle était très controversée et faisaient l’objet de poursuite dans des affaires judiciaires, des allégations de harcèlement sexuel et des scandales de violation de données.