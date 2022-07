Arrêté en Zambie, le Chinois recherché pour racisme a été extradé au Malawi. Selon les informations rapportées par les médias, il a immédiatement comparu devant un juge après son extradition ce lundi 18 juillet. Le mis en cause du nom de Lu Ke réside dans le pays depuis plusieurs années. A en croire d’autres informations rapportées par le média britannique BBC sur cette affaire, en plus du caractère raciste des actes de ce ressortissant chinois, la problématique d’un système financier exploitant les enfants pauvres a été évoquée.

Vidéos vendues entre 10 et 70 dollars

Alors que chaque vidéo tournée par le mis en cause lui rapportait entre 10 et 70 dollars après vente en Chine, le mis en cause ne versait que 50 centimes de dollar aux enfants après un tournage journalier. Le cas d’un enfant de 5 ans battu parce qu’il ne prononçait pas bien les paroles en chinois a également été évoqué par le média britannique BBC. Il y a quelques semaines, l’affaire avait suscité de vives réactions au sein de l’opinion publique au Malawi. En effet, dans les vidéos tournées par ces enfants, ils prononçaient des paroles telles que : «je suis un monstre noir et mon QI est bas ».

La réaction de l'ambassade de Chine

Ces séquences de vidéo suscitent au sein du public chinois beaucoup de moqueries alors que les enfants ne comprennent pas les paroles qu’ils prononcent. « Il convient de souligner que le gouvernement chinois a une tolérance zéro pour le racisme... La Chine a réprimé les actes illégaux en ligne au cours des dernières années et continuera de le faire. L'ambassade travaillera en étroite collaboration avec la partie malawite et veillera à ce que ce malheureux problème soit correctement traité. », avait fait savoir la représentation diplomatique de la Chine au Malawi.