En Zambie, un citoyen chinois du nom de Lu Ke recherché au Malawi pour avoir filmé des enfants qu'il avait poussés à entonner des chants racistes en mandarin a été arrêté selon les autorités. Le porte-parole de l'immigration du Malawi, Pasqually Zulu a confirmé l'arrestation du fugitif en Zambie. Le ressortissant chinois est accusé d'avoir poussé les jeunes à s'insulter en mandarin (qu'ils ne comprenaient évidemment pas). Il a ensuite revendu les vidéos sur les réseaux sociaux chinois et suscité des moqueries en Chine.

Dans une des vidéos, un des enfants se traitait de "m 0nstre à falble QI". Les autorités policières au Malawi ont affirmé vouloir juger le fugitif et donc qu'une procédure d'extradition serait initiée. L'ambassade de Chine au Malawi a condamné les actes de racisme commis par son citoyen : "Il convient de souligner que le gouvernement chinois a une tolérance zéro pour le racisme... La Chine a réprimé les actes illégaux en ligne au cours des dernières années et continuera de le faire. L'ambassade travaillera en étroite collaboration avec la partie malawite et veillera à ce que ce malheureux problème soit correctement traité." pouvait-on lire dans un communiqué officiel.