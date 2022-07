Les autorités maliennes ont décidé de poursuivre à l’international, plusieurs de ses anciens hauts cadres, pour une affaire d’achat d’équipements. Il s’agit de quatre anciens haut-responsables du pays à savoir : l’ancien directeur de la Banque malienne de solidarité Babaly Bah, l’ex-ministre de la Défense, Tiéman Hubert Coulibaly, l’ancien ministre des Finances Mamadou Igor Diarra et l’ex-Premier ministre Boubou Cissé. Ils sont visés par un mandat d’arrêt international qui a été lancé le 25 juillet 2022.

« Faux, usage de faux »

Selon les informations données par une source, la chambre d’instruction de la Cour suprême a ouvert une information judiciaire pour « faux, usage de faux, atteinte aux biens publics et de complicités de ces infractions ». L’affaire qui implique les mis en cause remonte à 2015. Un marché de 60 millions de dollars avait été attribué à l’entreprise sud-africaine Paramount pour l’achat de plusieurs véhicules blindés. Mais, une partie des équipements n’avait pas été livré. Notons que ce mandat d’arrêt international intervient alors que le Mali fait face encore à des menaces terroristes.

Il y a quelques jours, l’organisation terroriste Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans, (GSIM) a fait savoir qu’elle préparait plusieurs attaques contre Bamako. C’était Abou Yahya, un membre de l’autorité dirigeante du groupe djihadiste, qui avait annoncé cette offensive sur la capitale malienne dans une vidéo de 4 minutes dans la soirée du mercredi 27 juillet 2022. Cette annonce a eu lieu après une violente attaque au camp de Kati, revendiquée par la Katiba Macina, affiliée à Al-Qaïda. « Une brigade de moudjahidines a mené une opération bénie contre l'armée malienne, l'injuste tueuse d'innocents, à l'endroit le plus notoire de la capitale Bamako, près du siège du président et du ministère de la Défense... Si vous avez le droit d'engager des mercenaires (ndlr: combattants de Wagner) pour tuer des innocents sans défense, alors nous avons le droit de vous détruire et de vous cibler », indique un communiqué rendu public par les terroristes.