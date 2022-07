Les leaders ouest-africains ont levé dimanche à Accra les sanctions commerciales et financières qui affectaient le Mali depuis janvier et validé le nouveau calendrier proposé par la junte d'une période de transition allant jusqu'à mars 2024. C’est ce qu’a rapporté l’AFP en référence à un responsable de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) qui participait au sommet de cet organe.

Pour rappel, lors d'un sommet d'urgence de la Cédéao qui s'est tenu le 4 juin dans la capitale du Ghana, Accra, la question de la levée de nombre de sanctions contre le Mali avait été abordée, principalement celle du blocus de ses frontières extérieures. Au cours de la réunion, certains dirigeants ouest-africains ont exigé des garanties des autorités militaires du Mali concernant le calendrier de la période de transition, ce qui a fait surgir des désaccords. En conséquence, il a été décidé de maintenir pleinement les sanctions contre le Mali et de reporter la question de leur éventuel assouplissement au prochain sommet de la Cédéao du 3 juillet.

Le Mali avait subi deux coups d'État militaires depuis août 2020. Le premier, qui a eu lieu le 18 août 2020, s’est soldé par l’évincement du président Ibrahim Boubacar Keïta. Un groupe de militaires a nommé Bah Ndaw président par intérim du Mali. Cependant, en mai dernier, il a été évincé par le même groupe de militaires. La Cour constitutionnelle a fait du vice-président Assimi Goïta président de transition et chef de l'État du Mali. Les nouveaux dirigeants du Mali ont réitéré l'engagement pris par les autorités en septembre 2020 d'organiser des élections présidentielles et législatives en février 2022. Or, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a imposé de nombreuses sanctions contre plusieurs membres de la direction militaire et du gouvernement de transition du Mali pour le non-respect des mesures précédemment convenues visant à rétablir le régime civil dans le pays. (Tass)