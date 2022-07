Les autorités ivoiriennes ont exigé mardi du gouvernement malien la libération immédiate de 49 soldats ivoiriens arrêtés il ya 48 heures à l'aéroport de Bamako, la capitale malienne. C'est ce qu'indique le communiqué du Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire, publié à l'issue de sa réunion. "Le Conseil national de sécurité demande aux autorités maliennes de libérer, sans délai, les militaires ivoiriens injustement arrêtés" et "tient à rappeler que la Côte d’Ivoire, qui a toujours œuvré au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales, pour la paix, la stabilité et le respect de l’État de droit, ne peut s’inscrire dans une logique de déstabilisation d’un pays tiers.", les autorités informent "l’opinion nationale et internationale que les autorités ivoiriennes continueront d’œuvrer pour le maintien du climat de paix et de fraternité qui a toujours prévalu entre la Côte d’Ivoire et le Mali"

La Côte d'ivoire avait nié le fait que les militaires arrêtés étaient venus déstabiliser le pays. «D’abord, ils ont dit que l’avion n’était pas sur la liste des appareils autorisés à atterrir. Ce problème a été vite levé, mais maintenant ils disent que nos soldats n’avaient pas de lettre de mission conforme», a confié un responsable de l’armée ivoirienne. Rappelons que ces soldats ivoiriens sont arrivés au Mali en début d’après-midi avec deux avions. L’un transportant les soldats et l’autre les matériels. Notons que cette situation intervient après d’autres antécédents entre les autorités maliennes et leurs homologues ivoiriens.

Le Mali a accusé la Côte d'Ivoire d'être derrière les sanctions prises par la CEDEAO contre le pays. Sanctions levées il ya quelques jours. Les leaders ouest-africains ont levé au début du mois à Accra les sanctions commerciales et financières imposées au Mali depuis janvier.