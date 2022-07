L'ambassadeur d'Espagne au Mali a été convoqué pour explications au ministère des Affaires étrangères du pays au sujet des propos du chef de la diplomatie espagnole José Manuel Albares qui n'avait pas exclu le déploiement d'une mission de l'Otan au Mali en cas de nécessité. C'est ce que rapporte l'agence de presse TASS ce samedi le site malien Abamako.

''Je dois dire que nous avons convoqué aujourd'hui l'ambassadeur d'Espagne au niveau du ministère des Affaires étrangères pour élever une vive protestation par rapport aux propos de José Manuel Albares, a déclaré le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Nous sommes surpris par cette déclaration que nous condamnons, nous demandons des explications et des clarifications de cette position du gouvernement espagnol et nous espérons que cela va venir assez rapidement".

Il a également qualifié ces propos du ministre espagnol d'"inacceptables" et d'"inamicaux", et a souligné que l'insécurité actuelle et la propagation du terrorisme au Sahel étaient tout d'abord liées à l'intervention de l'Otan en Libye.