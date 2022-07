Dans la soirée d’hier mercredi 27 juillet 2022, le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM), une organisation terroriste, a indiqué qu’il préparait plusieurs attaques contre Bamako . C’est Abou Yahya, un membre de l’autorité dirigeante du groupe djihadiste qui a annoncé cette offensive sur la capitale malienne dans une vidéo de 4 minutes.

Plusieurs attaques ces derniers jours dans le pays

Cette organisation terroriste, un conglomérat de combattant d’Aqmi, d’Ansar Dine, de la Katiba de Macina et d’Al Mourabitoune, signale sa présence aux périphéries de Bamako et se dit prête à attaquer la capitale comme toutes les autres grandes agglomérations du pays, jusqu’à l’instauration de la charia. Cette annonce intervient à un moment où le Mali est endeuillé par plusieurs attaques terroristes. Mercredi, quelque 15 soldats et trois civils ont trouvé la mort dans trois offensives coordonnées des groupes djihadistes.

Des attaques ont lieu un peu partout dans le pays depuis quelques jours. Il y en a eu près de la frontière mauritanienne, dans le centre, et même à Kati, une base militaire stratégique où réside le président de la transition malienne. Le camp est situé à 15 km de Bamako. Un militaire malien avait trouvé la mort et six autres personnes avaient été blessées dont un civil. Sept assaillants ont pu être neutralisés et huit arrêtés selon un communiqué de l’état-major général malien.