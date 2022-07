Le Bénin est de nouveau sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine depuis hier mardi 05 juillet. Via un emprunt obligataire par appel public à l’épargne intitulé TPBJ 5,75% 2022-2037, le pays cherche à mobiliser 180 milliards de Fcfa. C’est du moins, ce qu’indique la Société de Gestion et d’Intermédiation du Bénin (SGI-Bénin) selon le site Financial Afrik.

La date limite des souscriptions est fixée au 25 juillet

SGI-Bénin officie comme arrangeur et chef de file de cette opération financière. C’est au niveau des sociétés de gestion et d’intermédiation que les souscriptions sont attendues. La clôture est annoncée pour le 25 juillet prochain dans ces sociétés reconnues par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers.

Pour rappel, le Bénin était il y a quelques semaines sur le marché financier de l'Uemoa. Il y a mobilisé 20 milliards de Fcfa à l'issue d'une émission simultanée d'Obligations de relance. Les OAT arrivent respectivement à maturité dans 5 et 7 ans, avec des rendements moyens pondérés de 5,22% (5 ans) et 5,53% (7ans),