Le 21 mai dernier, Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG prolongeait pour trois années supplémentaires. Une nouvelle qui n’a pas beaucoup réjoui du côté de l’Espagne où le joueur était fortement espéré, notamment au Real Madrid. En tout cas, le champion du monde avait fait son choix. Et il restera dans le club de la capitale française jusqu’en 2025. On apprend que la ligue espagnole de Football a saisi récemment le tribunal administratif de Paris pour demander l’annulation du contrat liant le natif de Bondy et le PSG.

Violation des « critères et indicateurs prévus par les règlements de la LFP et de la DNCG »

Dans sa plainte, la Ligue espagnole de football a clairement demandé au Tribunal Administratif français, de « bien vouloir annuler les décisions administratives » de « l’homologation du contrat » du champion du monde par la Ligue professionnelle de Football (LFP). La plainte conteste également la décision de la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) qui a homologué les comptes du PSG. Pour Laliga, représentée que le célèbre avocat franco-espagnole Juan Branco, le club dirigé par le Qatar, a violé les « critères et indicateurs prévus par les règlements de la LFP et de la DNCG ainsi que ceux édités par l’UEFA » à travers les règles du fair-play financier. Ce qui a créé un préjudice important et direct à la ligue espagnole de football.

« Nos démarches à l’échelle française se confrontent à de lourdes résistances »

Celle-ci est persuadée que le PSG a présenté des « bilans comptables faussés, des budgets prévisionnels volontairement fantaisistes et a maquillé le système de parties liées mis en œuvre avec des sponsors dépendant directement de l’entité qatarie ». Une somme de choses qui nuisent à la « concurrence loyale et non-faussée au sein du marché intérieur de l’Union Européenne (…) et aux principes de l’équité sportive ». Il faut dire que le Tribunal Administratif de Paris a rejeté le recours de LaLiga sur la forme pour défaut d’urgence. Il sera cependant examiné sur le fond dans les prochains mois.

L’avocat de la Liga Juan Branco, a déclaré qu’il n’était pas étonné par ce rejet. « C’était un recours technique , ce qui compte c’est le jugement sur le fond. Nos démarches à l’échelle française se confrontent à de lourdes résistances » révèle t-il, tout en assurant que la justice française n’est qu’une première étape, avant les juridictions européennes, que son client compte saisir d’ici quelques mois.