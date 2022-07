Le décès tragique de migrants au Maroc alors qu'ils tentaient de rejoindre l'enclave de Melilla continue de faire parler. Après les nombreuses demandes d'enquête, c'est au tour de l'artiste nigérian Seun Kuti, fils de Fela de faire parler de lui. Pour rappel, le chef de la Commission de l’Union africaine (UA), le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a dénoncé « le traitement violent et dégradant de migrants africains » et réclamé une enquête sur ce drame.

« Je demande une enquête immédiate sur la question et rappelle à tous les pays leurs obligations en vertu du droit international de traiter tous les migrants avec dignité et de donner la priorité à leur sécurité et à leurs droits humains, tout en s'abstenant de recourir à une force excessive. », avait tweeté Moussa Faki. Très révolté et outré par ce drame, Boubacar Seye, président de l’ONG Horizon Sans Frontières (HSF) avait quant à lui parlé d’un « génocide de la jeunesse africaine ». Du côté de l'ONU, ce mardi 28 juin, une porte-parole du Haut-commissariat aux droits de l'homme à Genève a demandé qu’une enquête soit ouverte pour connaître les réelles conditions de ce drame.

L'artiste nigérian Seun Kuti a annoncé jeudi l'annulation de son concert prévu samedi au festival marocain Jazzablanca, une manière pour lui de rendre hommage aux nombreux migrants morts dans le pays victimes de violences. "C'est avec une grande tristesse que je vous annonce l'annulation de notre voyage au Maroc ce weekend pour Jazzablanca... Il m'est impossible en toute bonne conscience de monter sur scène et de passer du bon temps alors que tant d'Africains ont perdu la vie. Nous devons porter leur deuil"a-t-il entre autres déclaré.