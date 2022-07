Le nombre de cas enregistrés de variole du singe au Nigéria a atteint 101 malades depuis le début de cette année, a rapporté mardi le journal Premium Times, citant le Centre nigérian de contrôle des maladies (NCDC). En outre, 301 autres cas font actuellement l'objet d'un examen médical, un record depuis 2017, lorsque le Nigéria a connu une nouvelle épidémie de variole. L'infection continue de se propager sur le territoire du Nigéria, notent les spécialistes du NCDC. Ainsi, cette semaine, les autorités médicales de l'État de Borno, dans le nord-est du pays, ont fait état de quatre cas confirmés. Toutes les personnes infectées ont été hospitalisées.

Le directeur par intérim des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies Ahmed Ogwell Ouma a déclaré au début de ce mois que la variole du singe avait été signalée cette année dans 12 pays africains, faisant au total 73 morts. Il a noté que des cas avaient été détectés dans des États où la variole du singe n’avait pas été observée auparavant (Guinée, Libéria, Soudan, Sierra Leone, Ouganda et l'Éthiopie). L'expert a ajouté à cette liste le Bénin, le Maroc et l'Afrique du Sud, où la variole du singe a eu lieu occasionnellement. La variole du singe a également été enregistrée dans les pays endémiques (Cameroun, Ghana, Nigeria).

La variole du singe provient du centre et de l’ouest de l’Afrique, mais demeure très rare, avant tout parce qu’elle se transmet généralement entre l’homme et des animaux comme des rongeurs ou primates. Le premier cas de transmission d’animal à humain a été relevé en 1970 en RDC. Selon l’OMS, le virus provoque d'abord une fièvre et des maux de tête, accompagnés de courbatures, avant la phase d'éruption cutanée. Si les symptômes sont virulents, le taux de mortalité reste faible: en général, il s’établit établi entre 1% et 10%, "la plupart des décès survenant chez les plus jeunes", souligne l’OMS. (Tass)