Un homme de 40 ans a mis en danger la vie de son fils, parce que selon lui il est possédé par des esprits démoniaques. Cette situation est survenue à Akwa Ibom, un État du sud-est de la république fédérale du Nigéria. Cet homme a jeté son enfant d'un an dans la brousse pendant qu'une pluie torrentielle tombait dans la région. Heureusement, le petit a eu la vie sauve grâce à l'intervention d'une Organisation Non Gouvernementale.

Un homme au Nigéria a jeté son fils dans la brousse pendant qu'une forte pluie s'abbatait dans la zone. Exposé à la mort par son père, le garçon a été sauvé par une Organisation Non Gouvernementale. Les faits se sont déroulés au sud-est du Nigeria. A travers un communiqué le vendredi 29 juillet, Sam Itauma, responsable du réseau pour les droits et la réadaptation de l'enfant (CRARN), a déclaré que le garçon d'un an a été sauvé après que son père l'ait jeté dans la brousse. L'équipe du CRARN a été mise au parfum de cette situation grâce à un appel anonyme. La personne demandait à cette organisation de venir assister à un ‹‹spectacle horrible›› dans son village. ‹‹S'il vous plaît, venez tout de suite et sauvez une vie›› avait déclaré l'appelant.

Ainsi, les éléments de CRARN s'étaient immédiatement rendus sur les lieux pour secourir l'enfant et le transporter d'urgence à l'hôpital général Immanuel d'Eket. Le garçon souffrait d'une pneumonie aiguë, d'une malnutrition, d'une anémie et présentait également des difficultés respiratoires. ‹‹La radiographie disponible montre une luxation et des os fracturés au niveau des membres bilatéraux du tout-petit. Le jeune garçon doit subir une intervention chirurgicale et une physiothérapie pour rectifier les os fracturés».

D'après les informations, ce père de famille serait le dirigeant d'une entreprise de vin locale à Unyenge. Une fois rentré chez lui pendant le week-end, il avait dit à sa femme qu'il ne voulait plus de cet enfant comme son fils car l'enfant serait possédé par des démons. La mère de la victime de cette atrocité est restée impuissante face à l'homme qui représente un danger pour le fruit de ses entrailles.

Des sources ont révélé qu'elle risquait d'être battue sévèrement et expulsée de la maison si elle essayait de garder l'enfant chez eux, contre le gré de son mari. Un témoin oculaire a révélé qu'il est de l'habitude de cet homme de jeter le jeune garçon quand il est de retour à la maison pendant les week-ends et que ‹‹ toutes les supplications pour arrêter son comportement insensible et violent envers son enfant sont tombées dans l'oreille d'un sourd››.