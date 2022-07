Ces dernières années, la Russie fait parler d'elle à cause de ses prouesses dans le domaine de la technologie. Le pays dirigé par Vladimir Poutine a en effet réalisé au cours des dernières décennies des avancées dans le domaine de la santé, des nouvelles technologies mais aussi militaire. Dans le contexte où le pays est sanctionné par les pays occidentaux à cause de son offensive en Ukraine, des médias internationaux dont TVA Nouvelles annoncent que le pays s'est doté ce mois du plus long sous-marin nucléaire au monde.

Après le “premier” vaccin au monde contre le Covid-19 fabriqué en Russie et vanté par son président, M Vladimir Poutine, Moscou s'est doté ce mois du plus long sous-marin nucléaire au monde. L'information a été donné par plusieurs médias internationaux dont le site canadien TVA Nouvelles. Selon cette source, Moscou a réceptionné officiellement un sous-marin nucléaire qui mesure plus de 184 mètres. Avec cette dimension, le "Belgorod" est le plus long sous-marin nucléaire au monde qui a été réceptionné au port de Severodvinsk.

Toujours selon cette même source, des observateurs craignent que cet immense sous-marin nucléaire soit utilisé pour espionner d'autres puissances ou pour faire déplacer des armes nucléaires. «Cette "méga torpille" nucléaire est unique dans l’histoire de l’humanité», aurait affirmé H.I. Sutton, expert américain en sous-marins. Pour rappel, en Août 2020, Poutine vantait la production du premier vaccin contre le Covid-19 au monde par son pays la Russie.