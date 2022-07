Le président américain Joe Biden a envoyé samedi des documents aux commissions compétentes du Congrès américain concernant l'admission de la Suède et de la Finlande à l'Otan. "Je fournis un rapport sur l'adhésion de la Finlande à l'Otan", a déclaré Biden dans une lettre d'accompagnement envoyée aux présidents des commissions du Congrès. Une lettre similaire concerne l'entrée de la Suède dans l'Alliance. Le texte des rapports n'a pas été publié.

La préparation de ces documents est requise par la loi américaine. Dans ces rapports, l'administration américaine évalue les questions liées à l'adhésion d'un pays à l'Otan et les conséquences de celle-ci pour l'Alliance et pour la sécurité nationale américaine. Dans le cas de la Finlande et de la Suède, les premiers rapports de ce type ont été envoyés par Biden au Congrès le 19 mai, au lendemain du dépôt par Stockholm et Helsinki des demandes officielles d'adhésion à l'Otan. Dans les rapports actuels, l'administration fournit des informations actualisées.

La Finlande et la Suède ont déposé le 18 mai une demande d'adhésion à l'Otan. Lors du sommet de l'Alliance cette semaine, ils ont reçu une invitation officielle à la rejoindre. Pour l'entrée de nouveaux États dans l'Alliance de l'Atlantique Nord, il est nécessaire d'obtenir l'approbation de la chambre haute du Congrès américain. La direction du Sénat s'est précédemment déclarée prête à ratifier dès que possible l'admission de la Finlande et de la Suède à l'Otan.