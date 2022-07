Au Bénin, le président Patrice Talon a inauguré dans la matinée de ce samedi 30 juillet 2022, La statue de l’« Amazone », qui donne son nom à l’esplanade attenante. Après avoir dévoilé la plaque du monument sous les applaudissements nourris d’un parterre d’invités triés sur le volet, Patrice Talon s’est approché du micro pour son allocution. Et ses premiers mots n’ont été qu’une répétition de l’inscription figurant sur la plaque de cette géante statue de 30 mètres de haut: " Symbole de notre amour, de notre engagement pour le pays, nos amazones ont su par leur bravoure autant que les hommes, défendre la patrie. Tel nos Amazones, la femme béninoise est notre fierté » .

Ce" qui relève de la légende ou du mythe sous d’autres cieux, est une réalité chez nous "

Pour le locataire du palais de la Marina, « ce qui symbolise au plus haut niveau la bravoure et l’honneur et qui relève de la légende ou du mythe sous d’autres cieux, est une réalité chez nous au Bénin. Elles ont existé les Amazones et nous ont matériellement ou immatériellement, d’une manière ou d’une autre engendré…". Il a ensuite loué le serment, la combativité et le sacrifice suprême dont ses femmes , dans leur quête de défense de la patrie. Elles ont prouvé qu'au Bénin, les mots courage, bravoure, force, combativité, et honneur ne sont pas exclusifs au genre masculin. "Au Bénin, autant que les hommes, des femmes se sont distinguées par ces valeurs et ont brisé le mythe du sexe faible".

Par leur existence sur la terre du Bénin, les Amazones, ont imprégnés de "ces valeurs, toutes les femmes ayant une descendance béninoise" a ajouté Patrice Talon. "En hommage, à ces femmes, ces statues de toute beauté de toute grâce sera à nos yeux et à ceux de nos visiteurs le symbole de la femme béninoise, celle d’aujourd’hui et celle de demain. Vive la femme béninoise afin que vive le Bénin" a conclu Patrice Talon au pied de ce monument métallique de 150 tonnes hors socle, à enveloppe bronzée.