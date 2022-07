Les importations de pétrole russe en Chine ont augmenté au premier semestre 2022 d'environ 3,9% par rapport à la même période de l'an dernier, pour atteindre 41,3 millions de tonnes, a fait savoir ce mercredi l'Administration générale des douanes de la Chine relayé par Tass. Selon ses informations, le coût du pétrole russe acheté par la Chine a crû de 1,5 fois, à 28,15 milliards de dollars.

En mai et juin, la Russie était le plus grand fournisseur de pétrole en Chine. Le pays a acheté 7,28 millions de tonnes de pétrole russe en juin ce qui constitue une baisse de 13% par rapport à mai. Cette nouvelle intervient après que le pays de Vladimir Poutine ait réduit ses prix en raison des sanctions occidentales liées à l'offensive lancée en Ukraine. Le pays prend la place de l'Arabie Saoudite qui était jusqu'à un passé récent le plus grand fournisseur de l'empire du milieu durant ces deux mois.

Les occidentaux ont imposé de nombreuses sanctions à la Russie. Le but étant de réduire les capacités financières de la Russie et forcer le pays à négocier. Cette éventualité semble difficile à atteindre, le président Poutine restant ferme sur ses objectifs. Outre la Chine, l'Inde est également l'un des principaux acheteurs de pétrole russe. Les 100 premiers jours ayant suivi le début de la guerre déclenchée en Ukraine, les achats de brut russe par l'Inde sont passés de 1% à 18% des exportations en valeur. A en croire d’autres données de l’agence de presse britannique Reuters, la Russie est devenue le deuxième fournisseur de pétrole de l'Inde derrière l'Irak. Elle a dépassé sur ce plan l’Arabie Saoudite.