Le président russe Vladimir Poutine a répondu par l’expression "Qu’ils essaient" aux déclarations retentissantes de l'Occident concernant la victoire sur la Fédération de Russie sur le champ de bataille. "Aujourd'hui, nous apprenons qu'ils veulent nous vaincre sur le champ de bataille. Que dire à ce propos?! Qu’ils essaient!... La Russie n'a pas encore commencé les choses sérieuses", a déclaré ce jeudi le président russe lors d'une réunion avec les dirigeants de la Douma d'Etat (chambre basse du parlement russe) et les chefs de faction selon l'AFP et Tass.

Dans le même temps, Vladimir Poutine a noté que la Russie ne refusait pas les pourparlers de paix, mais que plus ils tardaient, plus difficile il serait de négocier. "Nous ne refusons pas les négociations de paix, mais ceux qui refusent doivent savoir que plus nous avançons, plus difficile il leur sera de négocier avec nous... ", a-t-il ajouté.