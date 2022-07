Les tentatives européennes de remplacer les hydrocarbures russes conduiront à une hausse des prix, estime le président de la Russie Vladimir Poutine. C’est ce qu’il a signalé vendredi lors d’une réunion avec les membres du gouvernement. Selon lui, les sanctions antirusses nuisent davantage à ceux qui les imposent qu’à Moscou.

Le prolongement d’une telle politique engendrera des conséquences encore plus graves sur le marché énergétique mondial. Le dirigeant a rappelé qu’à la mi-juin, le prix des contrats à terme du pétrole brut Brent avait atteint 130 dollars le baril, étant donné que les acteurs de la bourse s’attendaient à une pénurie éventuelle. Or, M. Poutine a assuré que les compagnies russes étaient des partenaires responsables et fiables. (Avec TASS)