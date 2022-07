Le président russe Vladimir Poutine a félicité et remercié les militaires russes et la milice de la République populaire de Lougansk (RPL) suite à la libération de cette République et leur a souhaité de nouveaux succès.

"Mes félicitations et mes remerciements s'adressent aux militaires du deuxième corps d'armée de la milice populaire de la RPL. Je suis également au courant qu'ils ont agi activement, avec compétence, en faisant preuve de courage et d'héroïsme dans le sens premier du terme, en faisant preuve d'héroïsme lors de la libération de leur terre natale", a-t-il déclaré lors d'une réunion avec le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou lundi. "Je vous félicite tous et vous souhaite de nouveaux succès. Merci!", s'est-il adressé à M. Choïgou.(Avec TASS)