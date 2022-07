En France, le PSG a annoncé le départ de l'entraîneur du club, l'Argentin Mauricio Pochettino. L'entraîneur part ainsi, seulement un an et demi après son arrivée dans le club parisien. D'après lequipe.fr, l’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino va quitter son poste avec un dédommagement avoisinant les 10 millions d’euros. La nomination de Christophe Galtier devrait vraisemblablement être annoncée en début d'après-midi par les responsables du club. Le désormais ex-entraîneur a 50 ans et a pris ses fonctions au PSG en janvier 2021.

« Le Paris Saint-Germain confirme avoir mis un terme à sa collaboration avec Mauricio Pochettino.L’entraineur argentin et son staff avaient rejoint le club de la capitale en janvier 2021. Ancien capitaine des Rouge et Bleu, il a effectué 84 matches sur le banc parisien avec un bilan de 55 victoires, 15 matches nuls et 14 défaites toutes compétitions confondues. Sous sa direction, le Paris Saint-Germain a remporté le Trophée des Champions 2020, la Coupe de France 2021 ainsi que le 10e titre de champion de France de son histoire, en avril dernier.Le club tient à remercier Mauricio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir», précise le communiqué publié par le Paris SG pour l'occasion.