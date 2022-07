Neymar continue de faire parler de lui dans la presse. Il y a quelques jours, des rumeurs affirmaient que le PSG voudrait se séparer de lui. Dans la foulée, l'international brésilien Neymar a exprime sa volonté de rester après les rumeurs sur son départ. Cette fois-ci, c'est un ancien coéquipier du brésilien au Paris Saint-Germain qui parle de lui dans une interview à Kicker. Pour cet ancien coéquipier, Neymar a perdu sa magie au PSG.

Thomas Meunier, latéral belge du Borussia Dortmund, a dit ce qu'il pense de son ancien coéquipier Neymar. Pour ce international belge, Neymar a perdu sa magie. "Je dois admettre que j’étais un grand fan de Neymar quand il jouait encore à Barcelone. La remontada, c’est entièrement lui. Si j’avais eu 10 ans, j’aurais eu son poster dans ma chambre. À Paris, il a toutefois perdu sa magie, de mon point de vue", a lancé Meunier concernant son ancien coéquipier dans l'entretien avec Kicker.

Pour rappel, Neymar a assuré il y a quelques jours que sa volonté était de rester à Paris. « Je veux toujours rester au club » a laissé entendre l’ancien barcelonais. Le nouveau coach du PSG Christophe Galtier a déjà fait savoir qu'il souhaitait garder le joueur. « Je vais m’adapter à l’effectif que j’ai, je le veux le plus fort possible. On doit le réduire, mais je le veux le plus fort possible. Une équipe est toujours plus forte avec les grands joueurs. Et Neymar en est un » déclarait Christophe Galtier