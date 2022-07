Le brésilien Neymar fait parler de lui dans la presse ce samedi 16 Juillet. Et c'est le nouvel entraineur du Paris Saint-Germain (PSG) Christophe Galtier qui parle de lui. En effet, pendant un entretien au média sportif L'Équipe ce samedi, Christophe Galtier a fait un discours sur le travail d'équipe et n'a pas manqué de faire un petit clin d'œil au brésilien Neymar que certains médias sportifs annonçait sur le point de départ.

Le nouvel entraineur du PSG ne tarit pas d'éloge envers le brésilien Neymar. Au cours d'un entretien, Christophe Galtier a affirmé que Neymar est un grand joueur et a insisté sur l'intérêt d'avoir une équipe forte. "Je vais m'adapter à l'effectif que j'ai, je le veux le plus fort possible. On doit le réduire, mais je le veux le plus fort possible. Une équipe est toujours plus forte avec des grands joueurs. Et Neymar en est un", a confié le nouvel entraineur qui poursuit "(...) je sais où Neymar peut être à l'aise, que ce soit un peu plus haut décroché ou devant deux milieux de terrain, a estimé Galtier. Neymar, à l'image de Leo Messi, ce sont des animateurs, des joueurs qui ont cette capacité à être trouvés entre les ligne et être décisifs".

Il y a quelques jours, des médias spécialisés en sport annonçait que Messi et Mbappé étaient brouillés sur le dossier Neymar. En effet, selon le média espagnol Mundo Deportivo qui parle de "court-circuit", il existe une brouille en Lionel Messi et Kylian Mbappé sur l'avenir de Neymar. Selon cette même source, Messi estime que pour le bien de l'équipe, Neymar ne devrait pas partir.