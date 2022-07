Ce n'est pas un secret. Le continent africain a été au cours des dernières années le lieu où de nombreux coups d'Etat se sont déroulés avec de nombreux dirigeants assassinés pendant ces opérations. La situation préoccupe plus d'un. Dans une interview diffusée sur le site de Jeune Afrique ce samedi, l'artiste ivoirien Meiway de son vrai nom Désiré Frédéric Ehui s'est prononcé sur le sujet et a relevé les causes des putschs répétitifs en Afrique.

La question des coups d'Etat en Afrique a été au cours d'une interview accordée par Meiway au magazine Jeune Afrique. Alors que le magazine lui demandait s'il n'y avait pas un recul de la démocratie dans les pays d'Afrique de l'Ouest qui sont dirigés par des militaires actuellement, Meiway a fait noté la cause des putschs en Afrique. Selon l'artiste ivoirien ce sont les présidents et leur entêtement qui sont à la base des putschs dans les pays dirigés par des militaires actuellement.

"Les régimes défaillants, les présidents qui renouvellent sans cesse leur mandat, leur entêtement, sont la cause de ces putschs. On ne souhaite évidemment pas que la Côte d’Ivoire connaisse le même sort. Pour que cela n’arrive plus, encore faut-il que nos gouvernants nous écoutent : le peuple souffre et pleure. Il faut entendre cela, sous peine d’être surpris à l’avenir", a affirmé la star de la musique ivoirienne.