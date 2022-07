Saviez-vous que vous pouvez choisir entre différentes façons de semer dans votre potager biologique? Principalement, on choisit l'une ou l'autre technique de semis en fonction des légumes que l'on va cultiver, mais d'autres facteurs entrent également en ligne de compte, comme l'espace dont a besoin la plante une fois adulte, la taille de la graine et du terrain sur lequel on va semer, etc.

Comment planter une graine ?

Il existe de nombreuses façons de planter des graines comme par exemple les graines de cannabis. En fait, il suffit de garder la graine humide et chaude pendant quelques jours pour qu'elle germe et se développe. Certaines méthodes sont plus fiables que d'autres. Comme ce type de graines peut être cher, il est important d’utiliser les meilleures méthodes de germination, pour vous assurer que votre graine germera. Cela permet de gagner du temps et de l'argent.

La première étape, très importante, est de s'assurer que vous avez des graines de bonne qualité. Si vous commencez avec de bonnes graines, vous aurez un plant de cannabis qui poussera quelques jours après la germination. L'utilisation de graines génétique inconnue n'est pas une bonne idée. La graine peut ne pas germer du tout ou, si elle germe, la génétique peut être mauvaise et vous perdrez des mois de temps et de travail. Assurez-vous de commencer avec les meilleures graines et vous aurez de bien meilleures chances de réussite.

Quelles sont les méthodes de semis les plus couramment utilisées ?

Voici les types de semis les plus courants :

1- Semis en pot ou en pépinière

On l'utilise lorsque l'on veut protéger les graines des mauvaises conditions climatiques (ou des conditions peu favorables à leur germination et à leur croissance), lorsque l'on veut augmenter la probabilité de germination, lorsque les semis sont plus délicats, etc. Vous pouvez préparer des lits de semences en réutilisant des petits récipients ou en les achetant déjà faits et, selon les conditions extérieures, ils peuvent être à l'air libre ou couverts pour éviter le vent, le gel ou les fortes pluies. Avec cette façon de planter, vous avez plus de contrôle sur le processus de germination et la croissance des semis mais ils devront ensuite être transplantés et pendant cette étape, vous devez faire très attention à ne pas endommager les racines.

2- Semis en trous

Cette technique est généralement utilisée pour les grosses graines. Vous pouvez mettre une graine dans chaque trou ou mettre plusieurs graines dans chaque trou. Pour réaliser cette technique de semis, il faut faire des trous en ligne à l'aide d'un plantoir dans la zone où l'on va semer. Une fois les trous faits, placez les graines et couvrez-les soigneusement.

3- Semis à la volée

Cette façon de semer consiste à prendre une poignée de graines que l'on a préalablement mélangées à un peu de sable et à les disperser sur toute la terre où l'on veut cultiver. Les graines sont ensuite recouvertes d'une fine couche de sable pour les empêcher de bouger.

4- Semis en rangs décalés

Il s'agit d'un type de semis qui est généralement utilisé pour la culture en terrasse afin de mieux organiser les plantes, pour qu'elles aient suffisamment de distance et pour qu'elles puissent mieux utiliser l'espace disponible. Les trous en zigzag sont réalisés avec le plantoir, de la même manière que pour la plantation en trous ou en parcelles.