Comment savoir si vous devez souscrire à une assurance habitation ? Propriétaire, locataire, copropriétaire, logé à titre gratuit… En fonction de votre situation d’hébergement, vous êtes tenus ou non de souscrire à une assurance habitation. Cet article va vous aider à comprendre comment savoir ce que vous devez faire dans votre situation. Première chose à savoir, c’est que l’assurance habitation est obligatoire lorsque vous êtes locataire. En effet, une fois signé votre bail, vous avez un mois pour transmettre à votre propriétaire une attestation d’assurance.

Une fois passé ce délai, vous risquez l’expulsion. Cette attestation doit être renouvelée à chaque prolongation du bail et renvoyée au propriétaire ou au bailleur. En tant que propriétaire, vous n’avez pas à souscrire à une assurance habitation si vous louez l’appartement à un tiers. C’est le locataire qui doit se charger de s’assurer. Dans le cas d’une propriété ou d’une copropriété dans laquelle vous vivez, veillez à ce que votre nom figure bien dans le contrat d’assurance : toutes les personnes appartenant au foyer doivent être inclues afin que les conditions de garanties soient applicables pour tous.

Pensez à la responsabilité civile

Si vous êtes hébergé à titre gratuit, vous devez aussi souscrire à une assurance car elle vous permet de vous couvrir. L’assurance habitation inclut la responsabilité civile (RC), cela vous permet donc d’être couvert en toutes circonstances. Cette RC vous permet d’être couvert si vous blessez ou portez préjudice à une tierce personne involontairement ou bien si votre lieu de résidence porte préjudice à un autre.

Vous devez donc être bien au fait de la situation afin de vous assurer d’être bien couvert. Certaines personnes se demandent si cela vaut la peine de conserver leur assurance en cas de changement de situation (déménagement, locataire qui acquiert un bien, changement marital) ou bien si c’est facile de changer de compagnie lorsqu’on n’est pas satisfait par sa couverture existante. Savoir quand résilier votre assurance habitation est très important car en cas de mauvaise information ou de décision inopportune, vous pourriez vous trouver démuni si survient un problème. Ne résiliez que si vous êtes absolument certain que, malgré votre changement de situation, vous êtes tout de même couvert pour tous les risques. De même, veillez à ce que votre nouveau contrat prenne effet immédiatement pour ne pas laisser de période sans couverture.

Jusqu’où s’étend la couverture d’une assurance habitation ?

Concrètement, qu’est-ce que couvre votre assurance habitation et comment choisir la bonne ? Déjà, il faut savoir que l’assurance habitation est indispensable en cas de bris de vitre, de sinistre, de vol par effraction ou de catastrophe naturelle (orage, inondation, tempête). Le dégât des eaux est par exemple le sinistre le plus courant. Cela peut partir d’un robinet mal fermé ou bien être lié à une tuyauterie défectueuse. Très vite, le dégât des eaux peut impacter votre logement mais aussi celui d’un voisin. Sans assurance, c’est à vous de rembourser les travaux nécessaires à la réhabilitation des lieux (votre logement et celui du voisin qui a subi le préjudice).

Les incendies, provoqués par une erreur humaine (mauvais maniement du feu par exemple), par un phénomène climatique ou par un dysfonctionnement du chauffage ou du réseau électrique, sont aussi très dangereux. S’ils sont moins courants que les dégâts des eaux, ils sont très coûteux car dans le pire des cas, ils peuvent provoquer la destruction totale du logement. Il est donc important d’être bien couvert mais aussi d’adopter les bons réflexes pour prévenir d’un tel danger. La question du vol nécessite aussi d’être explicitée car de nombreux assurés ne savent pas vraiment ce qui est remboursé par leur assurance. Vous devez vérifier les clauses de votre contrat pour savoir comment peuvent vous être remboursés vos appareils s’ils vous sont dérobés à l’intérieur de votre logement.

La région de résidence impacte le tarif

Tous ces risques sont à prendre en compte au moment d’évaluer la pertinence d’une assurance habitation. Vous devez également savoir qu’en fonction de votre région de résidence et la taille de votre logement, la grille tarifaire varie. Par exemple, le risque de vol est supérieur en région Île de France en raison de la densité de population mais aussi en Provence-Alpes-Côte d’Azur où des villas isolées et moins habitées représentent une proie plus facile pour les cambrioleurs.

De même, les cabinets d’assurance étudient les données climatiques et géographiques des territoires qu’ils couvrent afin d’évaluer les possibilités que surviennent des catastrophes naturelles. En fonction de tous les risques potentiels et du logement que vous souhaitez assurer, les tarifs proposés sont donc différents d’une région à l’autre. Maintenant que vous maitrisez les paramètres de l’assurance habitation, vous êtes en mesure de savoir si vous devez vite souscrire à un contrat ou non.