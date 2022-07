Condamné à 30 ans de prison pour des crimes sexuels, le chanteur américain R. Kelly n'en a pas fini de faire l'actualité aux USA. Le mercredi 29 juin 2022, le tribunal fédéral de Brooklyn a condamné le chanteur à 30 ans de prison, pour avoir été à la tête d’un « système » d’exploitation sexuelle de jeunes, durant plusieurs années. Une lettre écrite un peu plus de deux semaines avant la condamnation de l'artiste a refait surface. Et pour cause elle implique une de ses victimes présumées.

"Je m'appelle Joycelyn Savage, et je suis la fiancée de Robert Kelly ", a écrit Joycelyn, 26 ans, dans la lettre qu'elle a adressée à la juge Ann Donnelly , selon les documents obtenus par HollywoodLife. La lettre a été écrite bien avant la condamnation, le 13 juin. D'après la presse américaine, elle a affirmé qu'elle n'était "pas la victime que le gouvernement a décrite" et que sa relation avec le chanteur était "incroyable". "Nous avons une connexion très spéciale et nous sommes profondément amoureux... Je soutiens toujours Robert à ce jour parce que je l'aime et je serai toujours là pour le soutenir. Robert n'est pas le monstre que le gouvernement a décrit. Le Robert que je connais est très doux, doux et gentil. En fin de compte, il s'est toujours assuré qu'on s'occupait de moi, ainsi que de toutes les autres femmes avec lesquelles il était" a affirmé Joycelyn tout en ajoutant que R. Kelly était "incroyable" et "positif, extraverti et très généreux".

Un avis qui n'a pas visiblement influencé la condamnation finale de l'artiste. Pour les avocats de sa famille, cette lettre reste étrange. En effet, l'avocat Gerald Griggs "trouvait étrange que Savage n'ait pas témoigné sous serment et l'ait plutôt glissé dans la lettre soumise au tribunal". Joycelyn a rencontré R. Kelly pour la première fois en 2015, alors qu'elle était une chanteuse de 19 ans. Sa famille veut éclaircir l'affaire des fiançailles et appelle la jeune femme à s'expliquer.