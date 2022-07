Le Chanteur américain Ben Harper compte quitter les États-Unis, son pays d’origine et s’installer désormais en France. Il a fait cette annonce dans les colonnes du média français Libération. La raison évoquée par la star américaine pour justifier cette décision est que le climat politique dans le pays serait devenu trop « toxique ». Pour lui, après son dernier concert qui est prévu pour le mois d’août prochain aux États-Unis, il ne reviendra plus. Sa nouvelle destination selon l’annonce qu’il a faite sera Toulouse, Paris ou Bordeaux en France.

"Ce pays revient en arrière"

«Je ne peux plus rentrer aux États-Unis. Ce pays revient en arrière, ce n'est plus possible. C'est très déprimant, une tristesse monumentale, je n’aime pas vraiment en parler. La décision de revenir sur le droit à l’avortement est un retour en arrière. Il y a ça, il y a le racisme, il y a les armes… Tout cela est devenu trop toxique pour moi. », a-t-il martelé.

La remise en cause de l'arrêt Roe V. Wade

Rappelons que cette décision du chanteur intervient dans un contexte assez particulier aux États-Unis. Il y a quelques semaines, la Cour suprême américaine a remis en cause l’arrêt Roe V. Wade. Il s’agissait d’une loi qui garantissait l'accès à l'avortement sur tout le territoire des États-Unis depuis 1973. Avec la nouvelle décision de l’instance américaine, chaque état peut interdire sur son territoire l’IVG.