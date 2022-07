Les présidents de la République démocratique du Congo(RDC) et du Rwanda, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, se sont entretenus ce mercredi dans la capitale angolaise. Le sommet a décidé d'un "processus de désescalade" entre les deux pays, a annoncé la présidence congolaise. Il est précisé que les négociations ont donné lieu à une "feuille de route" censée atteindre cet objectif. Ce document "stipule une volonté de normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali" et prévoit "la cessation immédiate des hostilités" ainsi que "le retrait immédiat et sans condition" de la rébellion du M23, que Kinshasa affirme soutenue par Kigali, "de ses positions en RDC"

La rencontre des deux présidents a eu lieu avec la médiation de leur homologue angolais João Lourenço. Pour rappel, depuis le début de cette année, des combats intenses se déroulent dans l'est de la RDC entre les unités gouvernementales et les unités du M23. Les autorités congolaises accusent le Rwanda voisin de soutenir les rebelles. La RDC a fermé toutes ses frontières avec le Rwanda le 17 juin. À son tour, le Rwanda a déclaré que les troupes congolaises bombardaient son territoire.

Le Kenya a proposé de déployer des forces régionales pour contrer l'insurrection du M23. Le gouvernement de la RD Congo a accepté cette initiative à condition qu'il n'y ait pas d'unités rwandaises dans le contingent africain. Selon la station de radio sud-africaine SAC, un plan est en cours de finalisation pour stabiliser la situation dans l'est de la RD Congo grâce au déploiement de forces régionales sur place.

Le Mouvement du 23 mars (M23) est un groupe militaro-politique formé en 2012 par les anciens dirigeants du Congrès national pour la défense du peuple, qui défendait les intérêts des Banyamulenge (c'est ainsi que l'on appelle le peuple tutsi dans l'est de la RDC). Les fondateurs du M23 étaient mécontents de la manière dont le gouvernement de la RDC avait rempli ses obligations en vertu des accords de paix du 23 mars 2009. Le 28 mai, les autorités de la RDC ont déclaré le M23 groupe terroriste et l'ont ajouté à la liste nationale correspondante. (Tass)