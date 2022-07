À travers un communiqué en date du 19 juillet 2022, une soixantaine de candidats au concours de recrutement des militaires au titre de l'année 2022 est conviée à une visite médicale d'aptitude. Au nombre de cinquante-quatre (54) au total, ces candidats sont convoqués par l'état-major, général des forces armées béninoises.

D'après le communiqué signé du général de brigade Abou Issa, Chef d’état-major de l’Armée de terre, ces cinquante-quatre candidats au concours de recrutement militaire au titre de l'année 2022 sont attendus à partir du jeudi 21 juillet 2022, à six (06) heures. Dans le cadre du déroulement des examens médicaux, deux sites sont retenus. Le centre médico-social de Cotonou a été choisi pour accueillir les candidats venant de sept (07) départements. Il s'agit de l'Atlantique et du Littoral, du Mono et du Couffo, de l'Ouémé et du Plateau ainsi que du zou.



Les candidats ressortissants des départements de l'Atacora et de la Donga, du Borgou et de l'Alibori y compris ceux du département des Collines sont conviés à se rendre à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou. Rappelons que le général de brigade Fructueux C.A. Gbaguidi avait notifié dans un communiqué en date du 21 juin 2022, que «les éventuels inaptes seront remplacés par des suppléants qui seront invités en temps opportun par un communiqué radio pour subir à leur tour la visite d’aptitude médicale ».