En vue de faire efficacement face à l'insécurité croissante, l'armée nigériane a opté pour une nouvelle stratégie. Les forces armées du Nigéria ont rassuré le président Buhari de l'efficacité de cette nouvelle stratégie pour faire face aux terroristes. Ces mesures prises par les forces de l'ordre de ce pays consisteront également à réduire considérablement les actes de criminalité et de banditisme. L'information a été apportée aux professionnels des médias par le conseiller à la sécurité nationale (NSA), le général de division Babagana Monguno, après une réunion du Conseil de sécurité le jeudi 28 juillet à Abuja.

‹‹Les membres des forces armées ont pris l'engagement que dans les semaines à venir, ils ont déjà commencé à travailler sur une nouvelle stratégie pour faire face à ces bribes de violence››, a-t-il déclaré. Dans son intervention, il rassure que les forces armées nigérianes sont armées de courage et de détermination pour mener une lutte farouche contre les hors-la-loi et les terroristes. À l'en croire, l'armée nigériane est certaine de l'efficacité de ses nouvelles stratégies afin de mettre leur pays à l'abri des drames d'insécurité. «Ils ont donné leur parole, leur engagement au président qu'il y aura un changement d'élan, indépendamment du fait qu'il pourrait y avoir certaines limitations institutionnelles auxquelles ils sont confrontés. Ils ont compris l'énormité des responsabilités qui leur incombent››. Le général de division Babagana Monguno a fait savoir que le Conseil national de sécurité va conclure d'ici peu son enquête spéciale sur l'attentat du 5 juillet au centre correctionnel de Kuje où plus de 600 terroristes s'étaient évadés. Monguno a reconnu les nombreux défis qui doivent être relevés dans ce pays anglophone de l'Afrique de l'ouest. Il a avoué que son équipe comprend parfaitement les inquiétudes du président Buhari ainsi que les craintes des citoyens face à l'insécurité ineffable.

Pour rappel, une attaque menée par les djihadistes en représailles contre un raid de l'armée a coûté la vie a au moins trente personnes. Ce drame a été enregistré dans le nord-est du Nigeria, précisément à Mudu, un village de l'État de Borno, selon les informations rapportées par les responsables de l'organisation militaire le mardi 24 mai 2022. Le village victime de cet événement dramatique occasionné par les djihadistes de l'organisation État islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap) du samedi 21 mai dernier se situe près de la frontière avec le Tchad. Notons que dans la région de Mudu, les djihadistes ont détruit plusieurs relais de télécommunications.