Le matériel trophée des forces armées ukrainiennes et des armes étrangères, saisis par les troupes russes lors de l’opération militaire spéciale, ont été présentés pour la première fois au parc Patriot près de Moscou, où se déroulera le Forum militaro-technique international Army-2022 du 15 au 21 juillet.

Parmi eux figurent des chars, des véhicules blindés, des bateaux et du matériel étranger. L’un des trophées militaires est le char modernisé T-72AMT capturé en Ukraine. Cette modification de l'usine de véhicules blindés de Kiev a été dévoilée pour la première fois en 2020. Les forces armées ukrainiennes ont reçu les premiers chars en février 2021. Le véhicule est équipé d’un blindage renforcé, d’un système de visée et d’équipements de surveillance plus modernes. Le T-72AMT, comme d'autres modèles ukrainiens, était destiné à l'exportation.

Des véhicules blindés de transport BTR-3E et BTR-4E sont également présentés parmi les objets du salon. Les véhicules sont fabriqués par l'entreprise publique ukrainienne Ukroboronprom. Sa modification de base comprend le module de combat BM-3 Shturm, un canon automatique ZTM-1 ou 2A72 de 30 mm, une mitrailleuse PKT jumelée de 7,62 mm, ainsi qu’un système de missiles antichar Barrier.

Des bateaux de patrouille livrés depuis Marioupol sont également exposés dans le parc. Le bateau de patrouille du projet 09104 Kalkan-P a été développé par l’usine Liman pour les garde-côtes ukrainiens. Il a été utilisé par la partie ukrainienne pour mener des provocations dans le détroit de Kertch et dans les eaux territoriales russes.

Outre les trophées des forces armées ukrainiennes, du matériel étranger saisi en Ukraine a également été apporté au parc. Au centre de l'exposition se trouve un véhicule blindé Bushmaster australien brûlé. Au moins 20 véhicules de ce type ont été livrés à l’Ukraine en tant qu’aide militaire. Un autre véhicule étranger est le véhicule blindé de dépannage autrichien en version médicale Steyr-Daimler-Puch Pinzgauer 712 AMB-S. Il a été créé comme ambulance pour les forces armées autrichiennes et suisses.