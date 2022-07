Les relations entre la Finlande et la Russie ont pris un coup suite à une décision de Helsinki. En effet, plusieurs centaines de wagons de marchandises provenant de la Russie ont été saisies par les autorités finlandaises. Selon une lettre du monopole ferroviaire russe consultée par le média britannique Reuters et d’après l’opérateur ferroviaire public finlandais VR, les wagons saisis appartiennent à des sociétés russes, après l’application de sanctions de l’Union européenne visant Moscou. Selon une lettre datée du 6 juin des chemins de fer russes au ministère finlandais des Transports, il s’agit précisément de 865 wagons venant de la Russie ayant été saisis par les huissiers finlandais.

Les biens saisis sont évalués à au moins 82 millions

L’information a été confirmée par Taina Kuitunen, porte-parole de la société VR. Par e-mail, elle a fait savoir qu’il y avait « environ 800 unités de voitures (de fret) sanctionnées en Finlande en ce moment ». Par ailleurs, dans un entretien accordé à Reuters, l’autorité finlandaise des huissiers de justice a indiqué avoir bloqué les avoirs de plusieurs milliers de personnes physiques et morales russes et biélorusses, afin de se conformer aux mesures punitives de l’UE. Ainsi, les biens saisis sont évalués à au moins 82 millions d'euros. Notons que ce nouveau coup dur pour la Russie intervient quelques semaines après les propos du président russe Vladimir Poutine sur la différence entre l’adhésion de l’Ukraine et celle de la Finlande à l’OTAN.

Dans une interview accordée aux journalistes après le sommet de la Caspienne qui s'est tenu le mercredi 29 juin 2022 à Achkhabad, il avait estimé infondée la comparaison entre ces deux adhésions. « La thèse selon laquelle nous nous sommes battus contre l'extension de l'Otan à l'Ukraine pour obtenir maintenant l’adhésion de la Suède et de la Finlande ne repose sur aucune base sérieuse » a-t-il déclaré, tout en ajoutant : « Pour nous, la présence de la Finlande et de la Suède au sein de l’Otan n’est pas du tout la même chose que l'adhésion de l'Ukraine. Ce sont des choses tout à fait différentes ».