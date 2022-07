Des semaines après son démarrage, l'offensive russe lancée par le pays de Vladimir Poutine en Ukraine se poursuit. A cette date, plusieurs personnes ont malheureusement perdu la vie, des dégâts matériels importants sont enregistrés et plusieurs personnes ont dû se déplacer craignant pour leurs vies. A cela s'ajoute la hausse des prix de certains produits juste après que les pays occidentaux ont imposé des sanctions contre la Russie et ses principaux responsables. Malgré la pression occidentaux, le calme n'est toujours pas revenu et Moscou poursuit son offensive. C'est dans ce contexte que le président ukrainien a déclaré à CNN que son pays ne cèderait pas des terres pour avoir la paix.

La crise ukrainienne qui focalise les attentions depuis plusieurs mois continue d'être au cœur de l'actualité internationale. Si des pourparlers ont été entamés pour tenter de trouver une solution à la crise ont été entamés, on peut dire sans risque de se tromper que pour le moment ils n'ont pas porté de fruits puisque la guerre se poursuit toujours sur le terrain. Le retour de la paix semble être loin quand on voit l'implication des deux parties dans la crise. Hier jeudi, le président Zelensky a affirmé que son pays ne cèdera ses terres à la Russie pour parvenir à la paix.

C'est dans une interview exclusive diffusée sur "The Situation Room" de CNN hier jeudi, que le numéro un ukrainien Volodymyr Zelensky a fait cette déclaration. "Les Ukrainiens ne sont pas prêts à donner leur terre, à accepter que ces territoires appartiennent à la Russie. C'est notre terre", a déclaré Zelensky qui poursuit "on en parle toujours, et on a l'intention de le prouver".