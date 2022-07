L’affaire de l’homme d’affaires Sébastien Ajavon est revenu au-devant de la scène le vendredi 1er juillet 2022 à l’issu d’une procédure judiciaire. Les biens de ce dernier ont été enlevés de son domicile sis à Cotonou. Pour rappel, Sébastien Ajavon et sa société Comon SA ont été condamnés à payer à l’Etat béninois des milliards de francs cfa pour les préjudices subis par l’administration fiscale et pour les préjudices non fiscaux.

C’était dans un dossier de remboursement de crédit de TVA. Les images de déménagement des biens de l’ancien candidat à la présidentielle de 2016 ont choqué certains Béninois qui ont vite fait de soupçonner un coup politique contre l’homme d’affaires en exil en France. Mais pour l’avocat et ancien bâtonnier Jacques Migan, reçu sur Radio Bénin ce mardi 05 juillet 2022, la procédure qui s’achève maintenant a démarré avant l’avènement du régime de la rupture.

L’Etat étant une continuité, il a déclaré que «c’est normal que le judiciaire reprenne ce dossier qui est complètement indépendant de l’exécutif ». Pour lui, le peuple béninois doit savoir que le dossier Etat béninois contre Sébastien Ajavon est «un dossier qui n’a rien avoir avec la politique » et que Sébastien Ajavon était intervenu dans ce «dossier en tant que commerçant ».