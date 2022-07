L’ancien président russe Dmitri Medvedev poursuit avec les déclarations fracassantes dans ce contexte de conflit. En effet, profitant d’une publication qu’il a faite sur son compte Telegram, l’actuel vice-président du Conseil de sécurité russe s’est prononcé sur les éventuelles sanctions qui peuvent être prises contre son pays alors que la Cour pénale internationale mène des investigations sur des crimes de guerre présumés commis en Ukraine.

"Une menace pour l'existence de l'humanité"

«L'idée même de châtier un pays qui a le plus grand arsenal nucléaire au monde est absurde en soi. Et cela crée potentiellement une menace pour l'existence de l'humanité», a publié l’ancien président russe Dmitri Medvedev . Il a également saisi l’occasion pour tirer à boulets rouges sur les États-Unis. Pour lui, Washington n’avait jamais été traduit devant la justice internationale malgré ses nombreuses guerres ayant occasionné 20 millions de morts. Aussi, estime-t-il que la Russie ne devrait pas être traduite devant les juridictions internationales.

"Une troisième guerre mondiale"

Rappelons qu’au cours de ces dernières semaines, l’ancien président russe Dmitri Medvedev s’est illustré par ses attaques et déclarations fracassantes à l’endroit des pays occidentaux. « Pour nous, la Crimée fait partie de la Russie. Et cela signifie pour toujours. Toute tentative d'empiètement sur la Crimée est une déclaration de guerre contre notre pays », avait-il déclaré à la fin du mois de juin à la faveur d’un entretien au site d'informations Argumenty i Fakty. « Et si cela est fait par un État membre de l'OTAN, cela signifie un conflit avec toute l'alliance de l'Atlantique Nord ; une troisième guerre mondiale. Une catastrophe totale. », a-t-il poursuivi dans sa déclaration.